ВС России нанесли удары по украинским железнодорожным объектам

Удары по железнодорожным объектам в зоне проведения специальной военной операции нанесли ВС России. В результате заблокирована переброска вооружений и горючего подразделениям ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, поражены также места хранения и запуска беспилотников большой дальности. Целями ударов стали пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны сбили две ракеты "Нептун", которыми Украина атаковала Россию. ракетами "Нептун". Также ПВО сбила в зоне СВО 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.