Собянин: Новая дорога соединит четыре улицы в Бирюлево Западном

В столичном районе Бирюлёво Западное построят дорогу, которая соединит сразу четыре улицы. Об этом сегодня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Дорога протянется от Булатниковского до Проектируемого проезда №5108, со съездами на Харьковский проезд и улицу Медынская.

Планируют организовать две круговые развязки, а ещё велосипедную дорожку. Жителям, в том числе домов по программе реновации, станет удобнее добираться до МЦД, а в будущем и до новой станции метро "Бирюлёво".

"Запланированы две полосы в каждом направлении с организацией автобусного движения. Новая дорога позволит повысить связанность жилых территорий, уменьшить нагрузку на существующую улично-дорожную сеть, а также сформировать новые маршруты улично-дорожной сети", - сообщил Сергей Истомин, специалист сектора транспортной планировки Института Генплана Москвы.