Москва поддерживает усилия Трампа по урегулированию в секторе Газа

Москва поддерживает и приветствует любые усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. В Кремле желают, чтобы его мирный план был реализован, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в России всегда приветствуют любые усилия, которые имеют своей целью предотвращение трагедии на Ближнем Востоке. В России желают, чтобы реализация плана помогла выйти в мирное русло развития событий, приводит слова Пескова ТАСС.

План по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, Дональд Трамп обнародовал в понедельник. Предусмотрено немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. В плане содержится требование к палестинскому движению ХАМАС и другим группировкам: не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контролировать сектор будет международный орган во главе с самим Трампом.