В США оценили удар ВС России по Украине: "12 часов ужаса"

Более 12 часов по всей охваченной войной Украине звучали сирены украинской противовоздушной обороны. С неба сыпались российские ракеты и беспилотники-смертники.

Это был третий по силе удар по Украине с начала войны 24 февраля 2022 года. В результате по украинским городским центрам, критически важной инфраструктуре и военным объектам было выпущено в общей сложности 643 боеприпаса, пишет The National Interest.

Издание подчеркивает, что в ходе российской атаки в ночь на 28 сентября использовался широкий спектр боеприпасов. ВКС России выпустили 38 крылатых ракет Х-101, восемь крылатых ракет "Калибр", две ракеты "Бандероль" и две баллистические ракеты воздушного базирования Х-47М2 "Кинжал". В общей сложности 50 баллистических и крылатых ракет. В дополнение к баллистическим и крылатым ракетам, российские военные запустили примерно 593 беспилотника "Шахед", "Гербера" и других беспилотных летательных аппаратов с восьми различных направлений.

Киев утверждает, что украинская ПВО сработала, сбив в общей сложности 611 ракет и беспилотников. Тем не менее, боеприпасы, которые преодолели систему противовоздушной обороны, поразили по меньшей мере 16 объектов по всей Украине. Основные удары были по Киеву, Запорожской, Хмельницкой, Сумской, Николаевской, Черниговской и Одесской областям.