Актриса Любовь Виролайнен объявила о разводе: "Я буквально сходила с ума от этой двойной жизни"

Актриса Любовь Виролайнен и звезда сериала "Король и шут" Константин Плотников разводятся. Новость сообщила внучка знаменитой артистки РСФСР на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На развод подала именно Виролайнен. "Я буквально сходила с ума от этой двойной жизни", - заявила артистка.

"Для всего мира ты — примерный муж и отец, который постит милые фотки с дочкой. А для нас, внутри семьи, — самовлюбленный нарцисс, изменщик и лгун, который не помог ни с одним бытовым вопросом, ни с одной ночной бессонницей ребенка, ни с одной слезой. Твоя роль идеального мужчины существовала только на экране и в соцсетях. В реальности же я оставалась один на один с ролями жены, матери, психолога, сантехника и добытчика, пока ты занимался только своей карьерой и удовлетворением своих сиюминутных желаний в различного рода заведениях", - заявила Виролайнен, обращаясь к Плотникову.

Она рассказала, что за время брака ей постоянно писали незнакомые женщины, рассказывая о своих отношениях с ее мужем. Кульминацией стало происшествие в отеле, куда Плотников пригласил Виролайнен для романтического вечера. На ресепшене ее назвали именем другой женщины, что окончательно подтвердило подозрения актрисы.

Плотников и Виролайнен расстались буквально врагами. Актриса пожаловалась на манипуляции и даже угрозы со стороны мужчины, который, к слову, до того, как стать звездой "Короля и шута" работал обычным дворником.