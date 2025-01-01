Венесуэла развернула вокруг Каракаса российские "Буки" для защиты от США

Зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э" производства России развернуты в Каракасе и его окрестностях. Системы призваны защитить территорию страны от возможного нападения США, пишет издание Army Recognition.

Снимки из открытых источников и сообщения в социальных сетях указывают по меньшей мере на три зоны развертывания: прибрежный коридор Каракас - Ла-Гуайра, аэродром Ла-Карлота в центре Каракаса и возвышенности на западных подступах к городу. Отмечается, что устройства, размещенные вдоль шоссе и прибрежных линий, по-видимому, состоят в основном из модулей TELAR, что предполагает частичную интеграцию в более широкую сеть, а не полностью автономные батареи.

Очевидцы заметили развернутые ЗРК 30 сентября. Системы подготовили к работе через несколько дней после того, как Вашингтон подтвердил, что военные рассматривают возможность нанесения авиаударов по целям в Венесуэле. Как пишет издание, перебрасывая ракетные комплексы в столичный регион, Каракас сигнализирует о своей готовности отразить любой потенциальный иностранный удар.