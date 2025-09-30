Страшная весть настигла Валерия Леонтьева

Накануне, 29 сентября, стало известно о смерти известного советского и российского композитора Юрия Чернавского. Маэстро много работал с такими отечественными артистами как Алла Пугачева, Владимир Пресняков, Валерий Леонтьев. Последние годы Чернавский жил в США, однако, не смотря на жизнь в Лос-Анджелесе, никогда не отказывался от русскоязычной публики.

Страшная весть о смерти Юрия Чернавского настигла Валерия Леонтьева. "Казанова" отечественной сцены не смог скрыть своей скорби. Отметим, что Чернавский написал для Леонтьева песню "Маргарита", которая на многие годы стала хитом.

"Те, кто слышал песни Юры Чернавского, уже не могли их забыть или стереть из памяти, да и зачем? Его музыка была пронизана солнцем, радостью, светлой печалью и, конечно же, надеждой. Вся его жизнь была ожиданием и надеждой", - сообщил опечаленный Валерий Леонтьев "МК".

Прославленный артист выразил надежду, что мечты Чернавского сбудутся в следующей жизни.

Ранее новость о смерти композитора прокомментировал Владимир Пресняков. В своем официальном аккаунте в запрещенной социальной сети "Инстаграм" артист написал: "Юрий Чернавский был одним из тех людей, благодаря кому начался мой музыкальный путь. Он часами учил меня. А еще он написал музыку к песням Зурбаган и Острова, после которых меня услышали и полюбили. Память о Юре будет жить в этой музыке вечно, как и моя бесконечная благодарность. Спасибо тебе, мой друг и мой учитель. Лети Выше радуги".