Жертвами взрыва в пакистанском городе Кветта стали не менее 10 человек

Жертвами взрыва бомбы на оживленной улице в пакистанском городе Кветта стали не менее 10 человек. Как сообщил министр здравоохранения Белуджистана Бахт Мухаммад Какар, ранения получили 32 человека, они доставлены в больницу.

По данным полиции, взрыв прогремел, когда заминированный автомобиль свернул с Модел Тауна на Хали Роуд, недалеко от штаб-квартиры Пограничного корпуса. Власти Пакистана решительно осудили инцидент, назвав его террористическим актом.

Как заявили в Исламабаде, силы безопасности отреагировали оперативно и эффективно, ликвидировав четырех террористов. Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что это был теракт смертника, передает РИА Новости.