Штурм предупредила Диброву: "Очень мутный персонаж этот Роман Товстик"

Сегодня, 30 сентября, стало известно, что миллиардер Роман Товстик развелся со своей женой Еленой, которая родила ему шестерых детей. В будущем экс-супругам предстоит поделить имущество и детей.

Говорят, Роман увлекся четвертой женой известного ведущего Дмитрия Диброва Полиной и подал на развод. К слову, несколько дней назад Полина Диброва также официально рассталась с 65-летним супругом.

Не осталась в стороне от нашумевшей истории певица Наталья Штурм. Она решила предупредить Полину Диброву, если та вдруг захочет связать свою жизнь с новым возлюбленным.

"Очень мутный персонаж этот Роман Товстик. Как бы он в погоне за интригами не привлек к своей персоне интереса следственных органов. Если он "похудеет" финансово, то его обаяние, упс, исчезнет. А Дибровой нужно внимательно смотреть как ведет себя Роман при разводе. Точно так же он будет вести себя со всеми без исключения", - высказала мнение певица.

Наталья Штурм назвала всю эту историю аморальной и настолько мерзкой, что у нее нет желания комментировать ее