Увеличение количества призывников в предстоящий осенний призыв по сравнению с предыдущими годами объясняется тем, что в весеннюю кампанию было призвано немного меньше людей, чем планировалось. Об этом рассказал во вторник, 30 сентября председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

С 1 октября в рамках осеннего призыва планируется набрать 135 тысяч срочников. Это максимальный показатель с 2016 года, когда число призывников составляло 152 тысячи.

Картаполов пояснил, что "в весенний призыв должны были набрать 160 тысяч призывников, набрали меньше по разным причинам". По этой причине "на осенний призыв цифры выросли".

Кроме того, парламентарий напомнил про плановое развитие ВС России, в ходе которого "формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией".

Картаполов заверил, что некоторое увеличение численности призывников — объективный процесс, который "не связан со специальной военной операцией", сообщает РБК.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркивал, что в зону СВО срочников отправлять по-прежнему не будут — призывники будут служить в соединениях и воинских частях только на территории России.

Президент России Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на призывные пункты в качестве добровольцев. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак.