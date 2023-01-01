Лукашенко отмахнулся от хамства Зеленского: Чепуха полная

Высказывания предводителя киевского режима Владимира Зеленского против президентов России и Беларуси — это "чепуха полная". Такую оценку дал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко прокомментировал выпад Зеленского, который назвал президентов России и Беларуси стариками. Белорусский политик отметил, что Зеленский — "коллега, которого своим сыном считал" — заявил, что "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим".

По словам Александра Лукашенко, это "чепуха полная" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Лукашенко рассказал, что "Володя" был ему как сын, но в итоге поступил, как "гнида". Отношение белорусского лидера к Зеленскому резко изменилось в конце февраля 2023 года, после диверсии в отношении самолета А-50 ВКС России на аэродроме Мачулищи.

Лукашенко подчеркивал, что Зеленский "у меня не попросит убежища", поскольку "в Беларуси у него нет ни особняков, ни дач". При этом президент республики убежден, что главе киевского режима придется покинуть Банковую, когда на Украине проведут выборы, ведь украинский народ за него не проголосует.