Немецкий министр потерял сознание во время заседания кабмина

Заседание кабинета министров ФРГ омрачи неприятный инцидент. Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание. Главу Митнтранса экстренно госпитализировали.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства Штефана Корнелиуса, Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем он пришел в себя, однако в целях безопасности пройдет медицинское обследование.

Позже стало известно, что причиной госпитализации стала острая сердечно- сосудистая недостаточность. На традиционном групповом фото кабинета министров Шнидер присутствовать не смог.