Пентагон призвал американских генералов готовиться к войне

Американских генералов призвали готовиться к войне. С обращением к высшим офицерам выступил глава комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн.

Как сказано в обращении, времена сегодня динамичные и потенциально опасные, глобальный риск возрастает. Противники Штатов объединились, и американцы должны объединиться с равной решимостью и единством, сказал Кейн.

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет пообещал врагам, которые решат бросить вызов США, "сокрушительный удар". По его словам, единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе. Он подчеркнул, что пацифизм опасен и наивен. США должны быть готовы к войне ради защиты мира, передает РИА Новости.