С течением времени глава киевского режима Владимир Зеленский стал лояльнее относиться к идее возможного отказа от территориальных претензий. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По утверждению норвежского политика, он пытался убедить Киев отказаться от притязаний на земли, перешедшие в состав России, по примеру Финляндии в 1940 году. Однако "когда я впервые намекнул на "финское решение" войны на Украине, Зеленский отверг идею уступки каких-либо территорий".

По мере развития ситуации это предложение перестало вызывать резкое отторжение. Однако Киев потребовал в обмен на отказ от территориальных притязаний гарантировать Украине членство в НАТО, цитирует Столтенберга Agence Franсe-Presse.

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан напомнил, что Украина уже лишилась пятой части своей территории, а оставшуюся часть содержат западные доноры — говорить об украинском суверенитете уже не приходится.

При этом президент США Дональд Трамп внезапно сменил риторику по украинскому кризису, заявив, что киевский режим при поддержке Европы, в особенности со стороны НАТО, мог бы вернуть "всю изначальную территорию". Политик не исключил, что для Украины "те границы, с которых все началось, могут быть вариантом".