Сильнейшая за три месяца магнитная буря началась на Земле

Самая крупная за последние три месяца магнитная буря началась на Земле. Об этом рассказал во вторник, 30 сентября, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв.

Как предупредил эксперт в комментарии РИА Новости, регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний. Индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по пятибалльной шкале.

В августе на Солнце была замечена аномальная активность. За сутки ученые РАН зафиксировали по меньшей мере сотню новых пятен, причем солнечных вспышек, обычно характерных для такого рода процессов, не было. Энергия копилась внутри звезды, чтобы в какой-то момент все-таки вырваться в окружающие пространство в виде протуберанцев.

Во время магнитных бурь метеозависимым людям рекомендуется соблюдать режим и принимать необходимые лекарства. Также в условиях возмущенного геомагнитного поля на Земле возможны перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где они обычно не наблюдаются.