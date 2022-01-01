По программе развития новых регионов уже построено почти 25 тысяч инфраструктурных объектов

Одно сердце - одна Родина. Патриотическая акция объединила 500 жителей Свердловского муниципального округа ЛНР. Они развернули 100-метровый флаг России. Которая для них всегда была Родиной.

Город Антрацит, ЛНР. В детском флешмобе символично все. И место проведения, площадь Мира, и фигура, в которую выстроились школьники с флагами всех регионов страны в руках: живое сердце, которое всегда билось в унисон с Россией.

Судьбы миллионов людей изменились три года назад. На референдумах жители Донбасса и Новороссии самостоятельно определили свое будущее. Они видели его только вместе со своей исторической Родиной. Москва услышала и поддержала. 30 сентября 2022 года в Кремле Владимир Путин и главы четырех новых регионов подписали договоры об их вхождении в состав России. День воссоединения с тех пор отмечается всей страной. Праздничные концерты и патриотические флешмобы, исторические музейные экспозиции, выставки - торжественные мероприятия от Калининграда до Владивостока.

Президент страны поздравил россиян, которых теперь благодаря новым регионам стало больше: "Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы, сражаемся и побеждаем, отстаиваем коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру, наше священное право чтить подвиги своих предков, многих поколений истинных патриотов России, воинов и тружеников. И также вместе, плечом к плечу продолжим обустраивать наш общий дом – великую и независимую страну, суверенное государство, преодолеем любые испытания и станем только сильнее".

Восстанавливать в новых регионах нужно очень многое. Ведь Украина, считая их жителей людьми второго сорта, десятилетиями только выкачивала ресурсы, но ничего не отдавала взамен. В России принята федеральная программа восстановления и социально-экономического развития освобожденных территорий до 2030 года. Ее основные цели - возведение жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитие социальной феры, создание благоприятного инвестиционного климата. Финансирование рекордное. Почти триллион рублей предусмотрены на ближайшие два года. Задача - подтянуть качество жизни в новых регионах к среднероссийским показателям. И над этим работает, без преувеличения, вся страна.

Москва взяла шефство над Луганском и Донецком. Опыт мегаполиса в реализации масштабных и неординарных проектов там оценили сразу. В столице ДНР возводится крупнейший в нашей стране молодежный центр на 1500 посетителей. На площади в 12 тысяч квадратных метров разместятся спортзалы, студии видео- и аудиозаписи, лекционные залы, интерактивный музей и кинотеатр под открытым небом.

В Луганске восстановлена одна из важнейших транспортных артерий города - мост через реку Ольховка. И это не считая тысяч других, не менее важных для жителей новых регионов объектов: домов, школ, больниц, парков.

Новые регионы полноценно интегрировались в экономику страны. Об этом заместитель председателя правительства доложил президенту. 2,5 миллиона жителей получают пенсии и социальные пособия. Почти 250 предприятий работают в режиме свободной экономической зоны. Заход крупных банков обеспечил рост кредитного портфеля, задействованного в финансовом секторе. А программа по дорожному строительству в этом году даже перевыполнена. Да и в целом по России работа по вводу и ремонту дорог идет с опережением на 20%. Открыт участок Дюртюли-Ачит, завершающий трассу от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга. Продолжается строительство коридора Север-Юг, Азовского и Калининградского колец.

Глава государства поинтересовался, как обстоят дела с льготной ипотекой.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства: Ипотека, Владимир Владимирович, ключевой вопрос, конечно. Поддержка льготной ипотеки удержала рынок. Мы миллионам людей компенсируем эту процентную ставку, да. Это недешево обходится для бюджета, но это основная мера поддержки, благодаря которой нам пока удается сохранить строительный комплекс. Люди, которые вложили деньги в квартиры, должны будут их получить. Мы с каждым губернатором еженедельно "штабим", смотрим, чтобы рынок был стабильный. Люди должны свои вложения все сохранить.

Возведение жилья - своего рода локомотив экономики. Подтягивает за собой развитие еще целого ряда смежных отраслей. Коммунальную, транспортную, социальную. В этом году в России будет введено в строй больше 100 миллионов квадратных метров. И на 17 процентов больше, чем в прошлом году, нежилой недвижимости - заводов, фабрик и гостиниц.