ЦБ объявил об онлайн-голосовании за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Центральный Банк России объявил об онлайн-голосовании за новый дизайн банкноты в 500 рублей. Оно стартует 1 октября. А завершится 14-го. В тот же день будут объявлены результаты.
Купюра будет посвящена Северному Кавказу. На ее лицевой стороне планируется разместить виды Пятигорска, а на оборотной - один из символов Северо-Кавказского федерального округа. Среди представленных вариантов - Эльбрус, скульптура Орла на горе Горячая, беседка "Эолова арфа", комплекс "Грозный-Сити", башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.
Как уточнили в ЦБ, чтобы россияне не путались, цветовая гамма обновленные банкноты не изменится. Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, совет директоров регулятора одобрил и дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей.
"Мы очень стараемся, чтобы банкнота радовала глаз, чтобы ее очень приятно было держать в руках. И могу заверить, что, как и обещали, мы учли предложения и предпочтения граждан. Напомню, что люди выбирали символы Приволжского федерального округа, которые должны украсить банкноту 1000 рублей. Правда, люди не сразу после презентации увидят эту банкноту в обиходе. Еще какое-то время потребуется, чтобы банки настроили банкоматы и другое оборудование. По нашему опыту, для этого банкам требуется где-то год-полтора", - сказала Набиуллина.