ЦБ объявил об онлайн-голосовании за новый дизайн банкноты в 500 рублей

Центральный Банк России объявил об онлайн-голосовании за новый дизайн банкноты в 500 рублей. Оно стартует 1 октября. А завершится 14-го. В тот же день будут объявлены результаты.

Купюра будет посвящена Северному Кавказу. На ее лицевой стороне планируется разместить виды Пятигорска, а на оборотной - один из символов Северо-Кавказского федерального округа. Среди представленных вариантов - Эльбрус, скульптура Орла на горе Горячая, беседка "Эолова арфа", комплекс "Грозный-Сити", башенные комплексы Вовнушки и Таргим в Ингушетии.

Как уточнили в ЦБ, чтобы россияне не путались, цветовая гамма обновленные банкноты не изменится. Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, совет директоров регулятора одобрил и дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей.