Екатерина Гордон намекнула на причины прекращения работы с Еленой Товстик: вопиющий случай

Миллиардер Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, с которой прожил в браке более 20 лет и родил шестерых детей. Бывшие супруги сумели договориться о разделе имущества и о воспитании детей. Так, старшие наследники будут жить с Романом, младшие — с Еленой. Причем Товстик, как и прежде, будет оплачивать их счета.

Накануне развода разгорелся скандал из-за адвоката жены миллиардера. Екатерина Гордон отказалась защищать Елену. С чем это было связано, ни одна из сторон не огласила. Как удалось выяснить "Комсомольской правде", доверенность была отозвана еще 5 сентября.

При этом на страничке Екатерины в соцсети появился пост, в котором многие увидели намек на объяснение причин отказа Гордон защищать Товстик. Похоже, дело Елены стало для адвоката вопиющим случаем, ведь Екатерина публично вступилась за жену миллиардера, не брала с нее денег за работу и рьяно отстаивала честь и достоинство подопечной.

"Клиенты бывают разные… иногда они врут, иногда нет… иногда оказываются хорошими людьми, иногда подлецами… Ты связан этикой и понятиями — и потому обязан промолчать, даже если ты многократно обманут. Но отказаться от того, чьи принципы ты не разделяешь, ты, конечно, можешь!" — такой пост появился в телеграм-канале Екатерины Гордон буквально вчера.

Разумеется, юрист не может раскрыть истинные причины и назвать имена, но пользователи Сети уверены, что послание точно связано с делом о разводе Товстиков.