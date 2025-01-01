Кабмин продлил и расширил запрет на экспорт топлива

Российское правительство в рамках работы по поддержанию стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке продлило временный запрет на экспорт бензина и ввело ограничения для других видов топлива.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, для всех экспортеров, в том числе производителей, до 31 декабря 2025 года пролонгирован временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы России.

Наряду с этим устанавливается запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах.

При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется, уточняется на официальном сайте кабмина.

В июле вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, подчеркивал, что "если посчитаем это целесообразным и того потребует ситуация, то мы введем и запрет на экспорт" топлива — в зависимости от динамики ситуации.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что в новых геополитических реалиях взаимодействие в сфере энергетики должно служить укреплению национальных экономик, а также повышению качества жизни людей.