Администрация президента США Дональда Трампа должна инициировать обсуждение трансформации НАТО в закрытый альянс без возможности дальнейшего расширения. Такое мнение высказывают в Соединенных Штатах.

Как пишет американское издание Foreign Affairs, Соединенным Штатам нужно пересмотреть свое военное присутствие в Европе — в частности, вывести основную часть сухопутных и военно-воздушных подразделений из ФРГ, Польши и Румынии.

В качестве альтернативы авторы публикации предлагают сформировать новую систему трансатлантических отношений, основанную на технологическом и экономическом сотрудничестве, включая искусственный интеллект, фармацевтику и добычу критически важных полезных ископаемых.

Расширение НАТО на восток вопреки обещаниям стало одной из первопричин украинского кризиса и специальной военной операции России. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна настаивает на новой системе гарантий безопасности, включая устранение угрозы расширения НАТО — это станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии.

При этом члены НАТО поговаривают и о создании аналога военно-политического блока в Азии, хотя Сергей Лавров предупреждал, что любая милитаризация и любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу.