Скончался актер Геннадий Нилов, сыгравший Сундукова в комедии "Три плюс два"

В Ленинградской области умер актер Геннадий Нилов. Его сердце перестало биться 29 сентября. Звезда фильма "Три плюс два" не дожил до своего 89-летия всего два дня.

"В последнее время Геннадий Петрович не снимался в кино и проводил всё своё время в Приозерске Ленинградской области на берегу Ладожского озера, но всегда трепетно и по-доброму вспоминал своих коллег и съемки в прекрасных фильмах. Светлая память!", — сообщили в гильдии актеров Союза кинематографистов России.

Прощание с Геннадием Петровичем пройдет в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга 1 октября. Похоронят артиста согласно его последней воле в Приозерске.

Зрители навсегда запомнят Нилова по ролям в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель", "Поднятая целина", "Человек с будущим". Многие россияне полюбили актера после выхода на экраны комедии "Три плюс два", где он исполнил роль Сундукова.