Екатерина Климова показала, какой красавицей выросла ее дочь от Гелы Месхи

Актриса Екатерина Климова в важный день опубликовала свежие фотографии младшей дочери. Крошка Белла стала совсем взрослой, ей исполнилось 10 лет.

Девочку Екатерина родила в браке с актером Гелой Месхи. Муж был младше звезды сериала "Бедная Настя" на восемь лет. Отношения артистов продержались четыре года.

"Сегодня мы поздравляем нашу Беллу — 10 лет! Моя радость и мое маленькое счастье. Пусть все "атаческие паники" проходят мимо", — подписала серию снимков Климова.

Кадры сделаны во время отдыха на море. Белла позировала перед камерой в нежно-голубом платье с ажурными оборками на подоле и белых туфельках. Девочка распустила волосы и улыбалась фотографу.

Поклонники и коллеги Екатерины пришли в восторг от снимков. Народ оставил сотри комментариев. "Катя, ты богиня, и дети твои – огонь. Поздравляю", — написала 64-летняя народная артистка России Ирина Розанова.

Напомним, Екатерина Климова воспитывает четверых детей. В браке с ювелиром Ильей Хорошиловым артистка родила своего первенца — дочь Елизавету, сейчас девушке 23 года. От второго мужа, актера Игоря Петренко, у звезды кино двое сыновей – 18-летний Матвей и 17-летний Корней.