Урегулирование украинского кризиса требует организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил во вторник, 30 сентября, президент США Дональд Трамп.

По словам американского политика, конфликт между Москвой и Киевом "нужно урегулировать с президентом Путиным и Зеленским", а для этого требуется "собрать их вместе и покончить с этим".

Трамп выразил убежденность в том, что добиться прекращения боев между Россией и Украиной можно "только посредством силы", поскольку "если бы мы были слабы, они бы даже не отвечали на звонки", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи с Зеленским. По его мнению, требования киевского режима выбрать другое место избыточны. Путин также подчеркнул, что Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве.

При этом глава британского Министерства обороны Джон Хили озвучил "послание Москве из Ливерпуля". Он заявил в адрес Владимира Путина, что "вы не победите", а потому "достаточно переговоров" между Москвой и Киевом.