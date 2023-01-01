МИД России отреагировал на "безумную новеллу" с закрытием границ Чехии

Российские власти изучают действия Чехии с запретом на въезд обладателям российских дипломатических и служебных паспортов. Об этом рассказала во вторник, 30 сентября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Официальная Прага закрыла въезд на чешскую территорию обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не имеющим национальной аккредитации в республике. Вслед за этим стало известно, что визовые центры Чехии в России прекращают работу с 30 сентября.

Как заявила Мария Захарова, "изучаем очередную безумную новеллу" и "обязательно дадим развернутый коммент", сообщает ТАСС.

Российским дипломатам уже давно чинят препятствия для выполнения их профессиональных обязанностей на территории западных стран. В 2023 году представители России, которые собирались на сессию специального комитета ООН в Вене по борьбе с IT-преступлениями, не получили австрийскую визу. Официальная Вена обвинила в этом самих делегатов, которые якобы не предоставили необходимые документы и сведения.

Поговаривают в Евросоюзе и о тотальном запрете на въезд в европейские страны туристов из России, но многие боятся и без того существенных потерь от дополнительного сокращения турпотока. Источники утверждают, что туристы из России по-прежнему смогут приезжать в ЕС, а запланированные Брюсселем новые санкции затронут не россиян, а граждан государств — членов интеграционного объединения, которые захотят поехать в Россию.