Дмитрий Дибров похвастался роскошной пенсией: "У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже"

Дмитрий Дибров уже почти неделю живет в статусе завидного холостяка. Телеведущий может похвастаться не только квартирами и подмосковным особняком, но и приличной пенсией.

65-летний шоумен не скрывает, что получает выплату от государства. Ежемесячно Дмитрию начисляют 40 тысяч рублей. По словам Диброва, каждую копейку пенсии он заработал, ведь трудился всю свою жизнь и никогда не сидел без дела.

"У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым", — заявил в беседе с "Комсомольской правдой" телеведущий.

Дибров продолжает сниматься в шоу и выступать на корпоративах, берется даже за работу на поминках, ведь артисту нужно содержать трех несовершеннолетних детей, штат прислуги, сохранять привычный образ жизни. А на все это 40 тысяч точно не хватит. При этом Дмитрий отмечает, что и пенсия совершенно не лишняя, потому что, "копейка рубль бережет".

Напомним, летом Дибров попал в грандиозный скандал. Вскрылось, что жена Полина изменила шоумену с соседом Романом Товстиком, который не только женат, но еще и воспитывает шестерых детей.