Трамп подтвердил отправку атомных подлодок к берегам России

Президент США Дональд Трамп подтвердил во вторник, 30 сентября, что распорядился перебросить атомные подводные лодки к побережью России.

По словам американского политика, он принял соответствующее решение в связи с тем, что "нам недавно поступила небольшая угроза от России". Из-за "упоминания" ядерного оружия Трамп скомандовал отправить "одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности".

Как отметил президент США, "мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное", сообщает ТАСС.

Ранее западные журналисты признавали, что российские субмарины превосходят иностранные аналоги по некоторым параметрам – в частности, по количеству ядерных боеголовок на борту. При этом подлодки проекта 955А "Борей-А" способны атаковать цели на территории Соединенных Штатов.

Тем временем заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на угрожающие высказывания из Киева предупредил, что "Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет". Российский политик отметил, что "и американцам об этом следует помнить".