Венгрия, как и Европейский Союз, не воюет с Россией. Таким заявлением глава венгерского правительства Виктор Орбан отреагировал на слова польского коллеги Дональда Туска о том, что украинский конфликт — это "война Запада" против России.

Как подчеркнул Орбан, обращаясь к Туску, "вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев", что "очень плохо" (цитаты по РИА Новости).

Ранее в российской Службе внешней разведки (СВР) отмечали, что первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании прибыла в Одессу — несмотря на неоднократные предостережения России против размещения натовского контингента на украинской территории.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко указывал, что Европа готовится к полномасштабной войне с Россией через пять лет — цель и задачи Запада в этом контексте уже были сформулированы ранее.