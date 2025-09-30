Наталья Фатеева раскрыла подробности смерти Нилова: "Завтра у него день рождения и завтра его будут хоронить"

Актер Геннадий Нилов скончался 29 сентября. Звезда фильма "Три плюс два" не дожил до своего 89-летия всего два дня. Подробности трагедии раскрыла его партнерша по легендарному фильму Наталья Фатеева.

Актриса созвонилась с сыном Геннадия Петровича Алексеем (капитан Ларин из "Улиц разбитых фонарей") и узнала причину смерти коллеги. По словам родных, у Нилова случился инсульт. Актер не жаловался на здоровье, поэтому его кончина шокировала семью, никто и предположить не мог, что Геннадий Петрович болеет.

"Мне удалось поговорить с его невесткой и его сыном Алексеем. У него случился инсульт. До этого он чувствовал себя очень хорошо и не собирался идти ко врачу. Все-таки, сосуды — создания непредсказуемые, от них можно ожидать чего угодно, видимо, где-то прорвало. Завтра у него день рождения и завтра его будут хоронить", — поделилась Фатеева.

По словам актрисы, они с Ниловым очень хорошо общались, но в последние годы из-за расстояния не могли встретиться. "Мы так давно виделись. Так сложилась жизнь, он жил в деревне под Санкт-Петербургом. Я много раз пыталась его найти, однако не получалось. Потом я вышла на его сына и несколько раз разговаривала с Геной до его смерти", — рассказала народная артистка России в беседе с VOICE.

Прощание с Геннадием Петровичем пройдет в Центральном зале Городской ритуальной службы Санкт-Петербурга 1 октября. Похоронят артиста согласно его последней воле в Приозерске.

Зрители навсегда запомнят Нилова по ролям в фильмах "В твоих руках жизнь", "Шинель", "Поднятая целина", "Человек с будущим". Многие россияне полюбили актера после выхода на экраны комедии "Три плюс два", где он исполнил роль Сундукова.