Пресненский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении Марии Максаковой-Игенбергс* (признана в России иностранным агентом и включена в соответствующий реестр), обвиняемой в публичных призывах к деятельности против безопасности Российской Федерации и в нарушении порядка деятельности иноагента.

Суд признал Максакову-Игенбергс* виновной во вменяемых ей преступлениях и приговорил к 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии. Певица-иноагент осуждена заочно, поскольку проживает за пределами России, сообщает РИА Новости.

Министерство юстиции России внесло Максакову-Игенбергс* в реестр иноагентов в мае 2023 года. Она призывала к предоставлению вооружения Украине и к свержению действующей государственной власти в нашей стране.

По словам модели и певицы Анны Калашниковой, даже собственная мать — народная артистка РСФСР Людмила Максакова — быстро поняла, что представляет из себя дочка-перебежчица и "даже ей дверь не открыла, когда та в очередной свой приезд в Москву захотела с ней встретиться".

* лицо, признанное в России иностранным агентом и включенное в соответствующий реестр