Трамп огрызнулся на Медведева: Тупой человек, который работает на Путина

Президент США Дональд Трамп припомнил недавнюю заочную интернет-перепалку с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, говоря о решении послать подлодки к российским берегам.

В июле Медведев осадил "дедулю" Трампа, когда тот выдвинул России ультиматум по срокам украинского урегулирования. Американский политик в ответ предложил "бывшему президенту России, который все еще считает себя президентом", следить за словами.

Теперь же Дональд Трамп охарактеризовал российского зампреда фразой "это был тупой человек, который работает на Путина". По словам президента США, неразборчивость Медведева в высказываниях привела к отправке американских подлодок к побережью России: "Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево".

Дмитрий Медведев ранее раскритиковал политику Трампа, заявив, что суть успешного государственного управления через социальные сети, исходя из действий президента США, — почаще кардинально менять свою точку зрения на разные вопросы.

Кроме того, Медведев предупреждал американского лидера: угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, Трамп не должен забывать: любой ультиматум становится шагом к войне.