Алена Кравец набросилась на приемную дочь: "Из-за тебя у меня нет детей!"

Алена Кравец три года назад отказалась от дочери, отправив ребенка в детский дом. Оказалось, что девочка была модели не родная.

Пока Даниэла была маленькой, семья жила дружно. Кравец выводила наследницу на подиум, мечтала, как дочка тоже станет моделью. Но в подростковом возрасте отношения резко испортились. Девушка обвиняла приемных родителей в избиениях, они же в ответ уверяли, что Даниэла врет, да еще и ворует.

Дошло до того, что Алена обвинила дочь в планировании убийства. Узнав, что девушка задумала с ними расправиться, родители сначала отправили ее в психиатрическую клинику, а после — обратно в детский дом.

Но на этом модель не остановилась. Теперь Алена хочет лишить Даниэлу всего. Кравец уже отобрала у девушки прописку, а дальше планирует через суд отозвать у Даниэлы фамилию.

Семейные дрязги разбирали в студии "Пусть говорят". Когда мать и дочь встретились, страсти наколились до предела. Даниэла бросила неосторожную фразу о том, что у Алены не могло быть своих детей. Кравец от такого взорвалась, бросившись к приемной дочери, она несколько раз ударила девушку по лицу.

"У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Знаете, что она писала? Что я бесплодная и какая-то не такая. Ты просто тварь", — кричала в истерике Алена, выбегая из студии.