Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Младший сержант Дмитрий Колесов во время штурма опорного пункта противника, попав под плотный артиллерийский обстрел, отдал команду своим подчинённым зайти с фланга и начать зачистку траншей, а сам принял огонь на себя. Получив доклад по радиосвязи об уничтожении двух боевиков, Дмитрий выдвинулся к форпосту, где было ликвидировано еще несколько неонацистов.

Сержант Василий Кузнецов, действуя в составе расчета гаубицы, попав под артудар со стороны противника, начал готовиться к перемещению на заранее подготовленную запасную позицию и, обнаружив вражеский дрон, уничтожил его. Благодаря грамотным действиям Василия удалось избежать потерь среди личного состава и техники.