Российский Т-80 выстрелом с закрытой позиции ликвидировал опорник ВСУ

В России - День сухопутных войск. Это самый многочисленный и разнообразный по способам ведения боевых действий вид вооруженных сил страны. На передовой в зоне СВО профессиональный праздник встречают танкисты и артиллеристы, разведчики и мотострелки, связисты и саперы, а также расчеты ПВО. Наши бойцы теснят врага все дальше на запад, уверенно развивая наступление на стратегически важных участках фронта.

Это кадры из Днепропетровской области. Работает "Град". Залпом реактивных снарядов артиллеристы накрыли пункт временной дислокации врага в районе Николаевки. А вот так - на подступах к Красноармейску - прокладывают путь штурмовикам танкисты. Т-80 точным выстрелом с закрытой позиции ликвидировал неприятельский опорник, замаскированный в лесополосе на линии боевого соприкосновения.

А это уже ЛНР - к очередной боевой задаче готовится экипаж танка Т-90М "Прорыв". Он достает противника на дистанции свыше 10 километров. Каждый выстрел - точно в цель.

В тыловых районах к новым боевым задачам готовятся штурмовики. Условия на полигонах максимально приближены к фронтовым. Бойцы оттачивают действия по зачистке опорных пунктов, совершенствуют навыки применения стрелкового оружия, ручных и реактивных гранат. Для мотогрупп оборудованы специальные трассы с препятствиями, которые повторяют возможный маршрут в реальном бою.