Киевский режим хочет получать по миллиарду долларов в месяц от стран НАТО на закупку оружия. Об этом без стеснения заявляет Зеленский на волне эйфории от новых обещаний Вашингтона. Спонсоры конфликта всеми способами убеждают своих граждан, что деньги на защиту от мнимой российской агрессии - это гораздо полезнее, чем финансирование социальных инициатив. Очередной саммит, где еврочиновники намерены обсуждать угрозы безопасности, стартует в Копенгагене. А Киев готовит провокацию, чтобы у западных партнеров был повод для открытого столкновения с нашей страной.

Репортаж Александры Сергомасовой.