ПВО сбила 20 украинских беспилотников в ночь на 1 октября

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи с 30 сентября на 1 октября сбито 20 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, по восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа было уничтожено над Белгородской и Ростовской областями. Три украинских дрона сбито над территорией Саратовской области, еще один беспилотник ВСУ перехвачен над Воронежской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в Telegram об атаке украинских дронов на три района. Из-за падения беспилотника загорелась кровля здания и трава на территории промобъекта в Верхнедонском районе. Огонь потушен, люди не пострадали. Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района, энергоснабжение восстановлено по резервной схеме.