Мишустин: Меры поддержки позволят существенно укрепить продовольственную безопасность

За 10 лет объем производства сельхозпродукции странами ЕАЭС вырос более чем на четверть. И сейчас закрывает свыше 90% внутренних потребностей стран объединения. Об этом рассказал глава кабмина Михаил Мишустин на заседании Евразийский экономического совета в Минске.

Помощь аграрному сектору в приоритете. Меры поддержки позволят существенно укрепить продовольственную безопасность, а у граждан появится более широкий ассортимент качественных продуктов.

Еще одна тема - защита покупателей от контрафакта. Пилотный проект по отслеживанию ввезенных товаров завершился в июне, и положительный опыт, по мнению российского премьера, говорит о необходимости запуска этого механизма в полноформатном режиме.

Говорили и о развитии транспортно-логистического каркаса ЕАЭС. Это позволит нарастить грузоперевозки. В первое полугодие их объем вырос до 4,5 миллиарда тонн.