Администрация президента США Дональда Трампа должна ужесточить политику в отношении Москвы, чтобы добиться деэскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказывают американские журналисты.

Как пишет Politico, если Трамп "серьезно настроен на прекращение огня, ему пора наконец закрутить гайки, чтобы изменить расчеты Москвы" и "внушить (президенту России Владимиру) Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий".

Авторы публикации полагают, что Вашингтон может добиться деэскалации конфликта на Украине, решившись на эскалацию отношений с Москвой — в частности, согласившись на конфискацию замороженных в рамках санкций российских активов или на введение новых санкций.

Ранее глава германского МИД Йоханн Вадефуль заявлял, что Берлин требует усилить давление на Россию и увеличить военную помощь киевскому режиму, чтобы сподвигнуть российскую сторону к уступкам ради "справедливого и прочного мира".

Дональд Трамп тем временем утверждает, что конфликт между Москвой и Киевом "нужно урегулировать с президентом Путиным и (предводителем киевского режима Владимиром) Зеленским", а для этого требуется "собрать их вместе и покончить с этим".