Россиянам напомнили о праве поменять форму получения социальных льгот

Россияне, которым положены федеральные льготы и меры социальной поддержки, вправе выбирать удобную форму предоставления услуг: в натуральном виде или денежном эквиваленте. Об этом рассказала во вторник, 30 сентября, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.

Как уточнила сенатор в разговоре с "Лентой.ру", речь идет про три разновидности льгот: обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания; про санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; про бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Такие льготы и услуги могут предоставляться либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. При этом выбор формы получения льгот необходимо делать до 1 октября — выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года.

Подать соответствующее заявление можно через портал "Госуслуги", лично в клиентских службах Социального фонда или в многофункциональных центрах (МФЦ).

Ранее в Госдуме рассказали, кому положено бесплатное протезирование зубов. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что воспользоваться этой возможностью могут Герои России, ветераны труда, военные пенсионеры и другие лица с особыми заслугами.

Тем временем лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал отменить систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и перейти к более прозрачным критериям назначения пенсии. Парламентарий заявил, что действующая система "провоцирует неравенство и лишает граждан с невысоким доходом права на полноценную страховую пенсию".