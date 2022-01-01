В деле о подрыве "Северных потоков" появились новые подробности - второй фигурант, гражданин Украины Владимир Журавлев, вновь задержан в Польше, в ближайшее время его экстрадируют в Германию.

По данным немецкого следствия, в сентябре 2022-го он участвовал в закладке мин на газопроводах. Еще прошлым летом Варшава позволила украинцу спокойно выехать на родину, а глава МИДа страны Сикорский назвал его героем.

Журавлев - человек не случайный: уроженец Киева, работал в американской ассоциации инструкторов по дайвингу и имел большой опыт погружений. Видимо, западным кураторам эти навыки больше не нужны. И украинца просто сдали. Как и его земляка Сергея Кузнецова, задержанного ранее в Италии. По данным прокуратуры Германии, всего выданы ордеры на арест шести граждан Украины.