Здесь словно сама атмосфера располагает мыслить глобально. Живописные горные панорамы и свежий воздух. В дискуссиях участвуют 140 экспертов из 42 стран мира. Азия, Африка, Латинская Америка и Европа. И если раньше участники обсуждали конец западного мироустройства и переход к полицентричности, то сегодня констатируют: многополярность - уже свершившийся факт. И важно научиться жить в этом новом мире

Прямо во время общения Сергей Лаврова с экспертами пришла новость о том, что спец посланник Трампа Кит Келлог опроверг свои же слова о возможной передаче Киеву ракет "Томагавк". Ранее с подобным заявлением выступил вице-президент Вэнс. Однако, решать исключительно американскому лидеру, резюмировали в Белом доме.

"Я не думаю, что мы имеем дело с уже принятым решением. "Томагавки" американцы далеко не всем поставляют из европейцев. Если я не ошибаюсь - в Испанию и Нидерланды. Остальным как-то остерегаются. И если они считают, что Украина - ответственная держава, которая будет ими ответственно пользоваться, то это будет для меня удивительно. Уже Кремль сказал достаточно четко: даже если эти "Томагавки" окажутся на Украине, это не изменит военной ситуации", - отметил глава российского МИД.

В вопросе урегулирования украинского конфликта позиция нашей страны проста и понятна - важно устранить его первопричины. Мешают мирному процессу махинации Киева.

"Украинцы очень долго говорили, что десятки тысяч детей пропали. Россия, значит, их вывезла. Когда встречались в очередной раз в Стамбуле, наша делегация настаивала - дайте нам, пожалуйста, список этих детей. Это же серьезный вопрос. После долгих уговоров настойчивых украинцы передали список из 339 детей. Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящейся к нахождению на территории России. Большая часть оказалась не в России, а в Европе. Поэтому эти гуманитарные вопросы нужно решать по-честному", - добавил Лавров.

С этим у Запада и его союзников большие проблемы. Взять хотя бы прошедшие на выходных парламентские выборы в Молдавии. Эксперты называют их самыми "грязными" в истории этой страны.

"Майя Санду давно уже стала из глашатых антироссийской риторики. Выборы жульнические. Я просто поражаюсь, как можно вот так откровенно манипулировать голосами избирателей. Там мосты закрывали, объявляли какие-то карантины. Далеко не все смогли. Но даже с этими манипуляциями оппозиция патриотическая набрала внутри Молдавии больше, чем партия Майи Санду. И только задействование ресурса при голосовании за рубежом, когда в Европе чуть ли не на руках носили на эти избирательные участки, а в Москве открыли только два. Конечно, это все помогло нужный процент или полпроцента получить", - подчеркнул Лавров.

Но Брюсселю такая ситуация только на руку. Как говорится, "это другое". Международные институты сейчас переживают кризис и не соответствуют формату эпохи. Глобальный Юг в них недостойно представлен. Работа ВТО парализована. А двойные стандарты стали главным политическим трендом.

"Недавно Урсула фон дер Ляйен сказала, что мы будем поддерживать Газу. Надо ее восстанавливать, и мы, ЕС, выделим 1,5 миллиарда евро на восстановление Палестины. Сказала это с гордостью - такая огромная сумма. А сколько они дают Украине не на то, чтобы восстанавливать, а на то, чтобы она воевала против России? В сотни раз больше", - напомнил Лавров.

Белый дом презентует мирный план Трампа. 20 пунктов, которые должны положить конец войне на Ближнем Востоке. Переходную администрацию Газы, согласно документу, возглавит бывший британский премьер Тони Блэр.

"Определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседней Палестины и Израиля и вообще стран региона. Премьер Израиля сказал, что план - хороший. Никаких изменений в нем не должно быть. ХАМАС и все остальные должны согласиться. Среди позитивных аспектов этого плана он сказал, что Израиль сохранит контроль за обеспечением безопасности в Газе. Это немножко не коррелируется с созданием международных сил. Поэтому, повторяю, надо сначала прояснить все детали", - прокомментировал Лавров.

И учесть интересы всех сторон. Это, кстати, один из принципов китайской "Инициативы глобального управления". На недавнем саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин поддержал идею китайского коллеги о равноправном, справедливом и взаимовыгодном партнерстве. Именно такое сейчас налажено у России с Бразилией и Индией. А пошлины, которые Вашингтон ввел в отношении Нью-Дели, по оценке Лаврова, - всего лишь попытка устранить конкурента. И продвинуть национальные интересы, причем весьма агрессивно. И это очень по-американски.