Евгений Плющенко вблизи показал зажившее после пластики лицо

Евгений Плющенко летом перенес пластическую операцию. Олимпийский чемпион сделал блефаропластику. Однако поклонники спортсмена недовольны его новой внешностью.

В Сети активно обсуждают, что Плющенко, которому в ноябре исполнится 43 года, столкнулся с кризисом среднего возраста. Мол, с фигуристом творится что-то странное, он в тайне от жены обратился к хирургу, попытался омолодиться, но результат оказался сомнительным. Евгений в свою очередь старается не реагировать на критику.

Хирург сразу предупредил Плющенко, что результат операции можно будет оценить лишь через несколько месяцев. Поэтому спортсмен спокойно ждал, когда сойдет отек.

Накануне фигурист после тренировки на паделу снял свое лицо вблизи и показал, как выглядит сейчас. Хейтерам пришлось замолчать после этого.

Евгений продемонстрировал, что отеки почти полностью ушли и эффект "натянутых на затылок" глаз исчез. Олимпийский чемпион выглядит прекрасно - свежо и моложе своих лет.