Белоусов вручил звезду Героя России семье офицера, погибшего в Курской области

Министр обороны Андрей Белоусов лично передал "Золотую Звезду" Героя России вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова, чей подвиг стал примером доблести.

В прошлом году офицер погиб при отражении попытки вторжения ВСУ на территорию Курской области. Подразделение под его командованием захватило сразу два вражеских опорных пункта на важном тактическом направлении и несколько часов удерживало занятые позиции.

Во время атаки националистов Константин Чирков получил ранение, как и многие его подчиненные. Тогда младший лейтенант организовал эвакуацию штурмовой группы в безопасный район, а сам остался прикрывать отход товарищей и позже вызвал огонь артиллерии на себя.