Контакты между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне и на уровне глав внешнеполитических ведомств продемонстрировали обоюдную приверженность мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом рассказала во вторник, 30 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила чиновница, в ходе таких контактов "все переподтвердили необходимость поиска мирного урегулирования и, конечно, также сказали о необходимости понимания первопричин этого кризиса, потому что эти вещи взаимосвязаны".

Говоря о высказывания спецпредставителя президента США Кита Келлога о якобы одобренных ударах американским оружием вглубь территории России, Захарова подчеркнула, что автор таких заявлений — подчиненный американского лидера, который "высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании". Такой же позиции, по мнению представителя МИД России, должны придерживаться и подчиненные Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле, говоря о внезапной резкой смене риторики президента США по Украине, подчеркивали: Россия — не бумажный тигр, как охарактеризовал ее Трамп, а, скорее, медведь, причем бумажных медведей не бывает.

Президент России Владимир Путин иронично высказался после очередной жалобы Трампа на неспешность урегулирования конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что для подхода "к решению вопроса мирным путем нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса". При подобном подходе не придется разочаровываться.