В США объяснили, почему Украина не дождется "Томагавков"

Украинские власти могут не рассчитывать на получение от американской стороны ракет Tomahawk ("Томагавк"), поскольку Вашингтон ни при каких обстоятельствах не согласует такие поставки. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер.

Как подчеркнул эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom, США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк", причем "мы это знаем, Россия это знает, Украина это знает".

Прозвучавшие из Вашингтона высказывания о якобы одобренных ударах американским оружием вглубь российской территории — не более чем "глупая игра", которая "разыгрывается для видимости того, что Украина способна продолжать борьбу против России", убежден Риттер (цитаты по РИА Новости).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Вашингтона о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk внимательно анализируют в Москве. Он предупредил, что в любом случае такие ракеты не станут для панацеей для украинской армии и не изменят ситуацию на фронте.

Западные специалисты уточнили, что ракеты Tomahawk значительно превосходят оружие, которое уже поставляет Запад Киеву, по дальности действия. Однако на практике проблема заключается в способах применения: Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок.