Рита Дакота попыталась исправить изуродованное пластикой лицо и еще больше ужаснула народ

Рита Дакота несколько месяцев назад сделала неудачную пластическую операцию. Певица хотела подчеркнуть красоту "лисьими" глазками, но в итоге изуродовала свое лицо.

Дакота пыталась скрывать последствия операции фильтрами в соцсетях, а на улицу не выходила без темных очков. Но вечно убегать от поклонников невозможно, Рита это поняла и решилась на признание. Она продемонстрировала результат неудачной пластики и поделилась, что очень сильно переживает из-за случившегося.

Народ тогда был шокирован. Певица растеряла всю красоту, даже казалась старше своих 35 лет.

Теперь же Рита сообщила, что решилась на повторную операцию, чтобы исправить то, что наделал предыдущий хирург. Пока артистка говорит, что результат ей нравится. Дакота даже опубликовала честное фото без фильтров, которое сделала сразу после операции.

"Это швы фиксаторы-сеточки, чтобы меньше отек был и лучше все срослось. Не пугайтесь, их завтра снимут, там будет все гладко. Но пока выглядит жутковато, согласна. У нас такая колбаса на Комаровском рынке в Минске была", — посмеялась Рита над своим отражением в зеркале.

Дакота уверяет, что зря ее подписчики волнуются и присылают ей сотни сообщений. Мол, все заживет, и она снова станет красавицей.

"Все волнуются за мою операцию. Пока нет сил подробно все рассказывать, отхожу от наркоза, плохо вижу из-за отека. Чтобы вы не переживали, вышла в блог. Все прошло отлично, доктор — золото. Все, что мог исправить, — исправил. Даже со свежим отеком на второй день после операции видно, что глаза стали больше и словно мои", — рассказала певица.