Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерские военные будут сбивать российские беспилотники, если они появятся в воздушном пространстве его государства.

Венгерский политик, известный последовательным отказом подчиняться антироссийской политике Европы, подчеркнул в подкасте Harcosok Órája, что подобные меры будут применяться исключительно в случае необходимости.

В целом же угрозу, якобы исходящую для европейских стран от российских дронов, Виктор Орбан назвал раздутой и преувеличенной.

Между тем "стену дронов", которую пытаются возвести на границе с Россией страны Балтии, Венгрия не поддерживает. Эксперты предупреждают, что из-за позиции Будапешта в центре пресловутой "стены" может образоваться дыра площадью 96 тысяч квадратных километров.

Орбан подчеркивал, что Европейский союз превратился в военный проект, а в Брюсселе открыто называют задачей следующего десятилетия победу над Россией. Однако "мы, венгры, этого не хотим".