Военный эксперт Коротченко: в Пентагоне больше не будет пузатых и ленивых генералов

С чем связана та резкость, с которой Трамп и Хегсет выступили перед американскими генералами? Возможно ли в ближайшее время вовлечение американской армии в какой-либо вооружённый конфликт? А также - получит ли киевский режим от Вашингтона ракеты "Томагавк" и каким, в случае передачи оружия, должен стать наш ответ?

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "События. 25-й час" ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Толстых, пузатых, ленивых генералов в Пентагоне больше не будет. Всех заставят заниматься спортом. Складывается впечатление, что и Трамп, и Хегсет готовят Пентагон к тому, что им придётся воевать в крупных американских городах с нелегалами, организованной преступностью", - отметил он.

