Кипр приостановил прием заявок россиян на визы

Консульство Республики Кипр в Москве временно не принимает заявления на визы. Эта пауза будет действовать по 3 октября.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя ситуацию, пояснили, что Кипр готовится к присоединению к Шенгенской зоне — это требует от властей республики ужесточения контроля над въездом иностранных граждан и приведения процедуры выдачи виз в соответствие с требованиями Шенгена.

Прием заявлений на визы возобновят 6 октября, но помимо стандартного пакета документов у заявителей будут собирать биометрические данные.

Наряду с этим с 30 сентября в Москве по техническим причинам приостановлена аккредитация всех туристических агентств "до дальнейшего уведомления", сообщает РБК.

Ранее посольство Чехии в России заявило, что сообщения о выдаче российским туристам чешских виз якобы по приглашению от граждан республики не соответствуют действительности. Вскоре после этого чешская сторона закрыла въезд обладателям российских дипломатических паспортов.

При этом вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил, что публикации о том, что Италия якобы снабжает выдаваемые россиянам визы пометками о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствуют действительности. Он призвал не поддаваться на "очередные страшилки".