Новый скандал в королевской семье: Карл III выгнал из дворца младшего брата и любимую невестку Елизаветы II

В королевской семье назревает новый грандиозный скандал. На этот раз репутацию запятнала Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю, которую называли любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

После публикации материалов из досье обвиняемого в педофилии Джеффри Эпштейна вскрылся шокирующий факт о герцогине Йоркской. Когда разгорелся скандал, в который был втянут и муж Сары, она публично отреклась от дружбы с Эпштейной, поддержав сторону обвинения. Но спустя несколько недель Фергюсон отправила финансисту личное письмо, в котором назвала Джеффри "верным и щедрым другом".

Представитель герцогини уже отреагировал на опубликованные данные. Он уверяет, что письмо было написано из страха, мол, Сара опасалась, что Эпштейн подаст на нее в суд за клевету, поэтому была вынуждена принести ему извинения.

Отреагировал на шокирующие материалы и Карл III. Король заявил, что Сару и принца Эндрю не ждут на Рождество в Сандрингеме. Они отстранены от участия в службе. Хоть герцоги Йоркские и не являются работающими членами королевской семьи, монарх стремится присматривать за братом и экс-невесткой.

Пока неизвестно, будут ли дочери Эндрю и Сары, 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения, по-прежнему присутствовать на королевских рождественских торжествах со своими мужьями и детьми. Ранее внучки Елизаветы II оставались в стороне от скандалов родителей и не подвергались санкциям со стороны дворца, пишет Daily Mail.