Народная артистка России Римма Белякова умерла

Умерла народная артистка России Римма Белякова в возрасте 88 лет. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 30 сентября.

"Коллектив Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова с глубоким прискорбием извещает о кончине народной артистки Российской Федерации, профессора Риммы Ивановны Беляковой. Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память у многих поколений зрителей и учеников... Светлая память о Римме Ивановне Беляковой — выдающейся актрисе, мудром педагоге, воспитавшей плеяду блестящих артистов, и прекрасном человеке — навсегда останется в наших сердцах. Прощание состоится в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября в 10.00 (9.00 мск)", — написали в канале.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Беляковой.